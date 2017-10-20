Суд заарештував рахунки 30 компаній у справі про легалізацію доходів на $350 мільйонів

Придніпровський районний суд Черкас заарештував кошти на рахунках 30 компаній в 29 банках у справі про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг.

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«Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн дол. США в рік», - йдеться у ряді рішень суду, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У тому числі заарештовано кошти на рахунках компаній «АкадЕкс», «Бізнес Рітейл груп», «Вестар», «Глобал Мані», «Дарт Вейдер», «Дефро», «Діджітал Пеймент Сістемс», «Еприкот», «Інвест пей», «Інтвей Україна», «Інтеркаса», «Інтернет сервіс Україна», «Контрактовий дім», «Лексузель», «Леогеймінг пей», «Леогеймінг», «Міратум», «Нейшнл Пеймент енд колекшн процесинг центр», «ОМП-2013», «Парі-матч», «Парі-пей», «Пеймент Солюшин», «Пеймент текнолоджис», «Систем Интегрейшн», «Сучасні платіжні рішення», «Тайм Солюшн», «Тандем-фінанс», «Фай уолл», «Файннест», «Фенікс».

Зокрема, грошові кошти арештовані на рахунках зазначених компаній у 29 банках, включаючи «Альфа-Банк», «Вернум», «Схід», «Глобус», «Кредобанк», «Кристалбанк», «Марфін», «Мегабанк», «ОТП банк», «Ощадбанк», «Південний», «Правекс-банк», «ПриватБанк», «Промінвестбанк», «ПУМБ», «ПФБ», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк», «ТАСкомбанк», «Український капітал», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «Укрексімбанк», «Універсал банк», «Фамільний», «Форвард», «Центр», «Експрес-банк».

Слідство встановило групу фізичних осіб, імена яких не називаються, які створили протиправний механізм легалізації доходів з щодобовим обігом на рахунках зазначених підприємств близько 20 млн грн.

Як зазначається в документах суду, зазначені кошти перераховувалися на агентський банківський рахунок №29096015123701 в «Альфа-Банк», а в подальшому - на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для легалізації доходів та виведення на рахунки офшорних компаній.

Також встановлено, що ці особи організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет для незаконної конвертації грошових та електронних коштів у готівку з подальшою легалізацією шляхом виведення з території України до Російської Федерації.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе проведення оплати користувачами за допомогою заборонених Національним банком електронних засобів «Webmoney», «Яндекс.Гроші», «QIWI Wallet», «Wallet one / Єдиний гаманець».

За інформацією слідства, основною банківською установою, що обслуговує рахунки і здійснює прикриття транзитних суб'єктів зазначеної злочинної групи, був банк «Центр».

Крім арешту коштів на рахунках, суд також вирішив зупинити видаткові операції за ними, за винятком сплати податків і зборів.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року передала в правоохоронні органи 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином.

Національний банк України в січні-вересні направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 36 банків на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 16 млрд дол. і 10 млн євро.