Фіскальна служба стягнула з "Яндекса" 5,4 мільйона податкового боргу

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби стягнув з компанії «Яндекс.Україна» 5,4 млн грн податкового боргу.

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Як наголошується в повідомленні Офісу в соцмережі Facebook, компанія більше 90 днів не платила самостійно задекларовані грошові зобов'язання, що і стало причиною виникнення податкового боргу з податку на прибуток підприємства за перший квартал 2017 року і з ПДВ.

Офіс зазначає, що ухвалив рішення про стягнення боргу на підставі вимог Податкового кодексу України з рахунків компанії у повному обсязі.

Також повідомляється, що з початку року Офіс великих платників податків направив у банки підприємств-боржників понад 13 тис. інкасових доручень і стягнув у рахунок погашення податкового боргу 246 млн грн, в тому числі 13,7 млн грн - у вересні.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, сума податкового боргу платників податків перед зведеним бюджетом станом на 1 вересня становила 81,6 млрд грн, в тому числі борг неплатоспроможних банків - 7,5 млрд грн.