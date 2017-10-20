Гройсман не бачить зараз гострої необхідності в отриманні траншу МВФ

Україна перебуває у постійній роботі з виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, і на сьогодні питання, що країна мала отримати транш кредиту і не отримала, не стоїть.

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Про це в інтерв'ю телеканалу «112 Україна» сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Не говоріть так, надає - не надає (транш кредиту МВФ - УНІАН), так питання не стоїть. Питання в тому, що ми в постійній роботі виконання програми, як тільки настає момент, і нам необхідна підтримка, і вона стає можливою, МВФ про це повідомляє. Зараз немає такого питання, що ми мали отримати і не отримали. Все нормально: золотовалютні резерви країни міцні, економіка зростає, все спокійно», - сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що уряд перебуває в постійному діалозі з Фондом.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Чергова місія МВФ очікувалася у Києві у другій половині вересня.

За інформацією МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу кредиту Україна має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію і показати реальні результати у боротьбі з корупцією.