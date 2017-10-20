Гривня йде на вихідні з курсом 26,56 за долар

У п'ятницю, 20 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,54/26,56 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 31,33/31,35 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,5389 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 624 угоди на суму 462,74 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,49/26,51 грн/дол.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 31,37/31,40 грн/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.