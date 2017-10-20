Нацбанк: співпраця з МВФ залишається надзвичайно важливою для економічної стабільності

Українська економіка відновлюється після «ідеального шторму» у 2014-2015 роках, але для подальшої макроекономічної стабільності надзвичайно важливим залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Про це повідомляється на сторінці Національного банку України у соцмережі Facebook з посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Сологуба під час зустрічі з представниками бізнесу.

За оцінками НБУ, вже у 2016-2017 роках економіка зростала приблизно на 2-2,5% завдяки інвестиційному попиту і відновленню приватного споживання, і в цей період зберігалася макроекономічна стабільність.

Як підкреслюється в повідомленні, для подальшої макроекономічної стабільності надзвичайно важливим залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також необхідні зважена монетарна та фіскальна політика, проведення ключових реформ і боротьба з корупцією.

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Також повідомляється, що Національний банк, як і раніше, вважає пріоритетом цінову стабільність і зниження показника інфляції до середньострокової мети у 5% в річному вимірі, а також фокусується на збереженні фінансової стабільності, перезавантаженні банківської системи, валютній лібералізації і безготівкових розрахунках.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг прогноз зростання реального ВВП України у 2017 році на 2% за споживчої інфляції на кінець року в розмірі 10%.

Раніше, 3 жовтня, Світовий банк також зберіг прогноз зростання української економіки у 2017 році на 2% за інфляції 10%.

За останнім прогнозом Національного банку, зростання ВВП України у 2017 році становитиме 1,6% за інфляції 9,1%, проте регулятор анонсував перегляд прогнозу, чекаючи більш високих показників зростання ВВП і інфляції.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки в поточному році на 1,8% за інфляції 12,9%.

ВВП України у другому кварталі 2017 року у річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

Інфляція в Україні у вересні становила 2% до попереднього місяця і 16,4% - у річному вираженні.