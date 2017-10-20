Біткойн продовжує бити рекорди – ціна криптовалюти перевищила $6 тисяч
20:38, 20 жовтня 2017Фінанси
245
На українській біржі Kuna біткойн торгується на рівні 150 000 грн за монету.
Ілюстрація REUTERS
Ціна біткойна перевищила значення $6 тисяч за монету, продовжуючи встановлювати історичні максимуми.
Читайте такожЛише 43 біткойни: Вануату пропонує громадянство всім бажаючим
Зростання котирувань першої криптовалюти продовжилося, пробивши психологічно важливий рівень, пише Liga.net.
За даними потокового графіка криптовалютної біржі OKCoin "бітка" коливається в межах $6090-$6100 за монету.
На Bitfinex котирування не раз брали бар'єр в $6000, станом на 18:50 (+3 UTC) ціна становить $5987, на біржі Poloniex - $5945, на Kraken - $5962.
На українській біржі Kuna біткойн торгується на рівні 150 000 грн за монету.
Як повідомлялося, минулого тижня біткойн тестував позначку в $6000.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: ДТП у Харкові