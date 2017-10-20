Біткойн продовжує бити рекорди – ціна криптовалюти перевищила $6 тисяч

Ціна біткойна перевищила значення $6 тисяч за монету, продовжуючи встановлювати історичні максимуми.

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Зростання котирувань першої криптовалюти продовжилося, пробивши психологічно важливий рівень, пише Liga.net.

За даними потокового графіка криптовалютної біржі OKCoin "бітка" коливається в межах $6090-$6100 за монету.

На Bitfinex котирування не раз брали бар'єр в $6000, станом на 18:50 (+3 UTC) ціна становить $5987, на біржі Poloniex - $5945, на Kraken - $5962.

На українській біржі Kuna біткойн торгується на рівні 150 000 грн за монету.

Як повідомлялося, минулого тижня біткойн тестував позначку в $6000.