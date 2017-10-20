Нацбанк опустив офіційну гривню до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2653.8902 (20 жовтня – 2649.9950)

100 EUR – 3136.3674 (20 жовтня – 3136.0041)

10 RUR – 4.6145 (20 жовтня – 4.6030)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,54/26,56 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,33/31,35 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.