Дефіцит бюджету США досяг майже 666 мільярдів доларів

В США за підсумками фінансового року, що завершився 1 жовтня, зафіксували найбільший з 2013 року дефіцит бюджету. Так, дефіцит бюджету США за рік зріс на $80 млрд і досяг позначки в $665,7 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані міністерства фінансів США.

Міністр фінансів Стівен Мнучин і директор по бюджету Мік Малвені пояснюють зростання дефіциту бюджету слабкими податковими надходженнями, які не виправдали очікувань відомства.

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«Ці дані повинні стати пожежною тривогою для Вашингтона, нагадуванням про те, що нам знову потрібно розвивати нашу економіку, щоб привести свої фінанси в порядок», - сказав Малвені. На його думку, зменшити дефіцит бюджету можна за допомогою скорочення витрат, проведення податкової реформи та зниження бюрократизму.

При цьому Конгрес США може тільки погіршити фінансову ситуацію. У четвер, 19 жовтня, парламент схвалив бюджетну резолюцію, відповідно до якої податкові надходження можуть бути знижені на 1,5 трильйона доларів. Республіканці стверджують, що зниження податкового навантаження дозволить в перспективі повернути ці кошти в бюджет за рахунок прискорення економічного зростання.

Доходи бюджету США в 2017 фінансовому році склали 3,31 трильйона доларів проти 3,27 трильйонів в 2016 році. Витрати зросли до $3,98 трильйонів проти 3,85 трильйонів роком раніше. Дефіцит бюджету США за підсумками 2016 фіскального року склав 585,6 мільярда доларів.