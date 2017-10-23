Фіскальна служба відзвітувала: майже всі митні декларації оформляються в електронному вигляді

В електронному вигляді станом на 1 жовтня 2017 року оформляється 98% митних декларацій, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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За даними ДФС, з початку поточного року до середини жовтня кількість оформлених митних декларацій становила 2,6 млн, що більше за аналогічний період минулого року на 16,7%.

Служба нагадала, що відповідно до вимог Митного кодексу України митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин (240 хвилин) з моменту пред'явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню, та всіх необхідних документів і відомостей щодо них.

За даними ДФС, у вересні 2017 року граничний час митного оформлення товарів, щодо яких автоматизованою системою аналізу управління ризиків не генерувався перелік додаткових митних формальностей, становив при експорті - 44 хвилини, при імпорті - 131 хвилину, при транзиті - 18 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, митниці у січні-вересні перерахували до державного бюджету 223,6 млрд грн, що на 10,8% більше, ніж передбачено планом надходжень на вказаний період. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 34%, або на 56,7 млрд грн.