Економія бюджетних грошей завдяки Prozorro досягла майже 33 мільярдів

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилися на всіх держзамовників з 1 серпня 2016 року, станом на 23 жовтня становила 32,73 млрд грн.

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Відповідна інформація опублікована в модулі бізнес-аналітики Prozorro.

При цьому загальна кількість проведених закупівель становила 1,21 млн, а середня кількість учасників торгів - 2,38 на кожен тендер.

Найбільше тендерів в Prozorro провели Київська міська державна адміністрація (понад 125 тис.), Міністерство інфраструктури (58 тис.), Дніпропетровська обласна державна адміністрація (41,5 тис.), а також Маріупольська міська рада (30 тис.).

Як повідомляв УНІАН, система електронних державних закупівель Prozorro з 1 серпня 2016 року стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.

У Мінекономрозвитку розраховують, що за підсумками 2017 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 50 млрд грн.