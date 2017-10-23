FT: жодна країна у світі не створила досконалу пенсійну систему

Financial Times розповідає, що жодна країна у світі поки так і не створила досконалу пенсійну систему. Дані свіжого глобального пенсійного індексу показують, що, скільки б не реформували пенсійні системи в різних країнах, десятки мільйонів людей в розвинених країнах стикаються з бідністю в пенсійному віці, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Пенсійному фонді назвали мінімальну пенсію шахтарів після реформи

Компанія Melbourne Mercer, яка готує щорічний індекс, стверджує, що всім країнам потрібно проводити реформи за основними напрямами: збільшувати пенсійний вік, більш активно автоматично включати працівників в приватні і корпоративні пенсійні схеми та покращувати інвестування пенсійних фондів, в тому числі державних.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір пенсії в Україні після вступу у дію з 11 жовтня 2017 року пенсійної реформи збільшився на 559 грн і склав 2446,56 грн.