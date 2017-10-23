Російський "ВТБ" докапіталізує свою українську "дочку" на 2,6 мільярда гривень

Російський державний банк «ВТБ» прийняв рішення про докапіталізацію дочірнього «ВТБ Банку» в Україні на суму до 2,592 млрд грн.

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Згідно з повідомленням російського банку в системі розкриття корпоративної інформації, докапіталізація буде проведена шляхом розміщення додаткових акцій дочірнього банку.

Також банк зазначив, що розрахунок за акції буде проведено за рахунок коштів, отриманих від українського «ВТБ Банку» у зв'язку з погашенням міжбанківських кредитів і відсотків за ними.

Рішення російського акціонера могло бути продиктоване введенням Україною в березні цього року санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, які забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не перешкоджають докапіталізації фінустанов.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і на початок року займав 15-те місце в банківській системі за обсягом активів. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському державному банку «ВТБ».