В результаті пенсійної реформи понад 90% жителів Житомирщини вже отримали доплати

У результаті загальнодержавної пенсійної реформи на сьогоднішній день 92% жителів Житомирської області вже отримали доплати до пенсій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, станом на 23 жовтня, більше 321 тис. жителів області отримали пенсії у підвищених розмірах, що становить 92% від загальної кількості пенсіонерів, яким передбачено перерахування.

«Станом на 23 жовтня, органи Пенсійного фонду в області забезпечили виплату пенсій у підвищених розмірах 92% пенсіонерам області. Середній розмір підвищення пенсій, розрахований індивідуально для кожного пенсіонера області, становить 409,69 грн. Мінімальне підвищення – до 140 грн –отримають 127,3 тис. пенсіонерів Житомирщини. Максимальне підвищення – понад 2000 грн – отримають 9,7 тис. громадян області», – цитує прес-служба ОДА начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Житомирській області Івана Заінчковського.

Ще 61,3 тис. пенсіонерів області отримають доплати від 140 до 200 грн, 66,7 тис. пенсіонерів – від 200 до 500 грн, 36,2 тис. жителів – від 500 до 1000 грн, 33 тис. пенсіонерів – від 1000 до 2000 грн.

Нарахування доплат пенсіонерам Житомирщини здійснюється на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Перерахування раніше призначених пенсій відбувається із використанням показника середньої заробітної плати. Надалі пенсії будуть індексуватися автоматично в залежності від інфляції і зростання заробітної плати.

За словами Заінчковського, ті пенсіонери, в яких величина підвищення пенсії становить більше 140 грн, будуть письмово поінформовані про зміну розміру їх пенсії, враховуючи всі складові, відповідно до яких змінився розмір виплат.

В облдержадміністрації нагадали, що з 1 жовтня цього року збільшено пенсії для 349 тис. пенсіонерів Житомирщини, а з 11 жовтня органи пенсійного фонду розпочали виплати підвищених пенсій жителям регіону.