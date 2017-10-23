Фонд гарантування змінив ліквідатора в трьох банках

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з сьогоднішнього дня, 23 жовтня, змінив ліквідатора у банках "Фінростбанк", "Інвестбанк" і банк "Порто-Франко".

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Як повідомляється на сайті Фонду, новим ліквідатором банків став Олег Андронов замість Ігоря Красюка, який раніше мав ці повноваження у зазначених банках.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію "Фінростбанку" з 16 жовтня 2014 року на підставі рішення Національного банку про відкликання ліцензії. "Фінростбанк" працював на ринку України з 1993 року, його основним акціонером був Олександр Бондарєв з часткою 50% капіталу банку.

Національний банк визнав "Інвестбанк" неплатоспроможним 16 грудня 2016 року за невиконання вимог щодо докапіталізації. "Інвестбанк" працював на ринку України з 1992 року. Його ключовими власниками були громадяни України Олексій Котковський, Олександр і Тамара Незвінскі, а також компанія "Баб-Інвест".

Банк "Порто-Франко" (м. Одеса) знаходиться в процесі ліквідації з лютого 2015 року. Банк працював на ринку України з 1991 року. Його основним власником був бізнесмен Мирослав Школенко, який володів 83,4314% акцій банку.