Ліквідацію банку "Капітал" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни процедури ліквідації банку "Капітал" на 1 рік - до 29 жовтня 2018 року включно.

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Як повідомляється на сайті Фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олександра Щадних.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку "Капітал" 30 жовтня 2015 року на підставі рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії. Банк працював на ринку України з 1991 року. Його ключовими власниками були проживають в м. Донецьк громадяни України Руслан Щербань та Віолетта Епель, які володіють 30,4681% і 24,7324% акцій банку відповідно.