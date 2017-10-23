Нацбанк опустив офіційну гривню до долара, але зміцнив до євро
Офіційний курс НБУ на 24 жовтня: 100 USD – 2657,6754 гривні; 100 EUR – 3120,1109 гривні; 10 RUR – 4,6244 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2657,6754 (23 жовтня – 2653,8902)
100 EUR – 3120,1109 (23 жовтня – 3136,3674)
10 RUR – 4,6244 (23 жовтня – 4,6145)
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Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,57/26,60 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,22/31,25 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5768 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 604 угоди на суму 381,08 мільйона доларів.