Відсоткові ставки за валютними депозитами знаходяться на історичному мінімумі – НБУ

Відсоткові ставки за валютними депозитами перебувають на історичному мінімумі, за гривневими депозитами - на найнижчому рівні за останні 6 років.

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Про це повідомляється на сторінці Національного банку України у мережі Facebook.

"Це сприятиме і здешевленню кредитів - за рік-півтора історичні мінімуми і за кредитними ставками буде оновлено", - наголошується в повідомленні.

НБУ зазначив, що у 2017 році почало відновлюватися споживче кредитування, і на сьогодні - це сегмент з найбільшим потенціалом зростання, завдяки низькому борговому навантаженню на населення. У минулому році почало зростати нове кредитування і в іпотечному сегменті. Зараз переважна більшість банків, що надають іпотеку, виважено ставляться до ризиків і контролю за позичальниками.

При цьому регулятор підкреслив, що на сьогодні в Україні співвідношення чистих кредитів населення до ВВП перебуває на історично низькому рівні.

НБУ також відзначив, що відновлення корпоративного кредитування відбуватиметься повільно. Основний потенціал нового кредитування - в сегменті середнього бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, обсяг гривневих депозитів в українських банках за вересень, за оперативними даними, зріс на 1,1% - до 447,612 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - на 0,8%, до 13,891 млрд дол. Залишки за гривневими кредитами зросли на 1,4% у вересні і на 7,8% з початку року - до 542,873 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами в доларовому еквіваленті знизилися на 1,5% у вересні і на 10,8% з початку року - до 16,190 млрд дол.