У Мінфіні підрахували місцеві бюджети

На банківських рахунках станом на 1 жовтня перебуває близько 15 млрд грн коштів місцевих бюджетів.

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Про це в ефірі "5 каналу" повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

За його словами, на єдиному казначейському рахунку перебуває ще близько 40-50 млрд грн коштів місцевих бюджетів.

«З одного боку, це добре і говорить про те, що кошти є, економіка запрацювала. Але, з іншого боку, це свідчить, що є певні перекоси в системі. Є глибоко дотаційні території, і ми їх дотуємо, а в інших є кошти на депозитах », - сказав Марченко.

Він зазначив, що завдання Мінфіну полягає в тому, щоб такі перекоси вирівнювати.

«Це говорить про те, що система не зовсім збалансована, потрібно буде в майбутньому шукати баланси, після того, коли буде завершено реформу об'єднання територіальних громад», - сказав він.

Крім того, чиновник зазначив, що деякі території демонструють неготовність освоювати ці кошти, неготовність розробляти проекти.

Як повідомляв УНІАН, надходження до місцевих бюджетів за 9 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 31,1 млрд грн, або на 30%.