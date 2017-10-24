НБУ уточнив умови участі банків у реструктуризації клієнтських боргів

Національний банк України уточнив умови здійснення банками інвестицій, пов'язаних з проведенням фінансової реструктуризації заборгованості клієнтів.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №104, яка набирає чинності 24 жовтня.

Згідно з документом, здійснювати такі інвестиції зможе банк, що працює не менше трьох років з розміром регулятивного капіталу відповідно до норм законодавства (на сьогодні - не менше 200 млн грн).

При цьому Нацбанк допускає, що банк може перебувати в процесі виконання програми капіталізації, якщо інвестиція не порушить хід виконання цієї програми.

Крім того, банк не повинен бути об'єктом заходів впливу регулятора в частині обмеження, зупинення чи припинення окремих видів операцій.

На думку НБУ, дані зміни будуть сприяти проведенню банками реструктуризації, зниження обсягів непрацюючих кредитів в банківській системі та відновлення господарської діяльності боржників.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про фінансову реструктуризацію», що регулює порядок реструктуризації боргів працюючого бізнесу перед банками, у червні 2016 року. За оцінками експертів, загальна сума заборгованості компаній, що потрапляє під дію запропонованого в законопроекті механізму, становить близько 200 млрд грн.