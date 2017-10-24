Гройсман допускає зростання економіки в 2019 році до 7%

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за прогнозу зростання економіки у 2019 році на 3% допускає збільшення цього показника до 5-7%.

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Про це очільник уряду заявив на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

«Ми прогнозуємо зростання економіки на 3% ... Але я впевнений, що цей показник можна збільшити до 5-7% з 2019 року», - сказав прем'єр.

За словами прем'єра, створення якісного бізнес-клімату і режиму максимального сприяння інвестиціям дозволить досягти швидких темпів розвитку і поліпшити якість життя громадян.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання ВВП України у 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України у 2017 році очікується на рівні 1,9%, у 2018 році - на рівні 3%, у 2019 році - на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує на зростання ВВП України у 2017 році на 2%, у 2018-му - на 3,2%, у 2019-му - на 3,5%. Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України у 2017 році на рівні 2%.