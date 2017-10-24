Тігіпко планує об'єднати куплений "ВіЕс Банк" з "ТАСкомбанком"

Сергій Тігіпко планує об'єднати «ВіЕс Банк», який він купує, з «ТАСкомбанком», що належить бізнесменові.

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«Ми, сподіваюся, закінчимо угоду з «ВіЕс». Ми хочемо влити «ВіЕс Банк» в «ТАСкомбанк» - ми брали на себе такі зобов'язання. Це дозволить нам суттєво – відсотків на 60 - збільшити капітал, який ми тільки підняли на 25%», - сказав Тігіпко під час Українського банківського форуму CIS bankers.

При цьому він зазначив, що банк не планує скорочувати кількість відділень. «При тому, що є технології, поки що, особливо щодо пасивів, альтернативи ми не бачимо. Тому всі відділення того ж «ВіЕс» ми плануємо вливати», - додав бізнесмен.

Довідка УНІАН. «ВіЕс Банк» (м. Львів) працює на ринку України з 1991 року. Основним опосередкованим власником банку (99,92%) є російський державний банк «Сбербанк Росії».

Наприкінці вересня Антимонопольний комітет України схвалив покупку понад 50% акцій «ВіЕс Банку» Сергієм Тігіпком, який здійснює контроль над «ТАСкомбанком» і «Універсал Банком».

«ТАСкомбанк» (раніше - банк «Бізнес Стандарт», м. Київ) працює на ринку України з 1989 року і станом на 1 липня за обсягом активів займав 19 місце серед 88 працюючих банків.

Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра-міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України у 2003-2004 роках.