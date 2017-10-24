Гройсман порахував, на скільки зростуть зарплати українців у 2018 році

Українці наступного роцку, випливаючи з прогнозу зростання економіки на 3%, сумарно отримають на 170 мільярдів гривень більше зарплати порівняно з 2017 роком. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

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"Що таке 3% зростання? Це на 402 мільярда гривень більше продукції, яку виробить національна економіка... З цієї суму близько 170 мільярдів гривень - це зарплати українців", - сказав прем'єр.

За словами прем'єра, в подальшому економічне зростання дозволить збільшувати добробут населення швидшими темпами.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні 2017 року порівняно з липнем зменшилася на 3,1%, при цьому порівняно з аналогічним місяцем 2016 року зросла на 36,6% - до 7114 гривень.