Мінекономрозвитку пропонує забрати державні закупівлі зброї з Prozorrо – ЗМІ

Мінекономрозвитку пропонує вивести з-під дії закону «Про публічні закупівлі» всю сферу, пов’язану з торгівлею зброєю. Відповідний пункт закону пропонується вилучити законопроектом, який 24 жовтня виноситься на розгляд урядового комітету під головуванням першого віце-прем’єру – міністра економрозвитку Степана Кубіва, пишуть «Наші гроші».

Читайте такожЗаступника Полторака затримали через "паливну" схему на 149 мільйонів гривень

Законопроектом передбачено низку поправок до законів, що регулюють закупівельну сферу. У порівняльній таблиці вказано, що буде виключено абзац 12 пункту 4 частини першої закону «Про публічні закупівлі», яким до дії закону нині віднесено «розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, організація, координація, а також безпосереднє постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на виконання державного оборонного замовлення».

У випадку виключення із закону цього пункту, у системі Prozorrо більше не будуть публікуватись дані про угоди держпідприємств оборонної сфери Урядові експерти у своїх висновках щодо законопроекту висловили здивування через виведення з під дії закону цілої групи підприємств, що діють у сфері з обмеженою конкуренцією.

«Доцільно було б у пояснювальній записці навести обґрунтування», – вказано у висновках за підписом директора урядового Департаменту фінансового і економічного розвитку Валентини Ящук.

Пояснювальна записка до законопроекту і порівняльна таблиця підписані 19 вересня 2017 року виконуючим обов’язки міністра економічного розвитку та торгівлі Максимом Нефьодовим.

У пояснювальній записці взагалі немає жодних згадок та обґрунтувань виключення оборонпромівських підприємств із закупівельного закону, зазначають «Наші гроші».

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає виділення коштів оборонним підприємствам в рамках «Програми розвитку оборонно-промислового комплексу» вартістю 30 млрд грн. через службу замовника. Ця служба виконуватиме функції посередника і матиме 2,5% з потоків.

Як пише видання, джерело в президентській вертикалі повідомляло, що йдеться про державного посередника, який буде підконтрольний Міністерству економіки Степана Кубіва. А грошові потоки будуть залежати від голови уряду Володимира Гройсмана.

У випадку прийняття вищезгаданого законопроекту жодних даних про грошові потоки цієї служби замовника в Prozorrо публікувати не будуть, резюмують "Наші гроші".