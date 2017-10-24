То вгору, то вниз: гривня знову опустилася до долара та євро

У вівторок, 24 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,68/26,71 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,37/31,40 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4607/0,4615 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 26,6682 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 488 угод на суму 266,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 23 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,57/26,60 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,22/31,25 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.