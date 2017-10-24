Керівництво "Укроборонпрому" злило 100 мільйонів на "прокладку" менеджера Порошенко (відео)

Поки президент обіцяє рубати руки "корупціонерам з оборонки", в Державному концерні "Укроборонпром", який очолюють наближені до Порошенка менеджери, десятки мільйонів бюджетних коштів перераховують на фіктивні фірми. При цьому учасники схеми пов’язані із президентським менеджментом, а розслідування по цих справах ховають у прокуратурі, йдеться у програмі "Наші гроші" з Денисом Бігусом.

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"У 2014-2015 роках Міністерство оборони замовило Київському бронетанковому заводу (далі - КБТЗ) ремонт і техобслуговування спецмашин. КБТЗ нібито придбав запчастини для ремонту на 5,3 мільйона гривень у фірми-посередника. Яка нібито закуповувала їх у двох інших посередників "Интер Сталь ЛТД" та "Оптимумспецдеталь". Ці дві компанії - основні для історії. Однак і вони не є виробниками. "Оптимумспецдеталь" замовляла запчастини у фірми "Промомаркетгруп", яка зрештою виявилася фіктивною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в грудні 2015 року Військова прокуратура Київського гарнізону почала розслідувати історію цієї закупівлі. Керівництво КБТЗ підозрювали у розкраданні державних коштів. Слідчі допитали формальну власницю "Промомаркетгруп" Олену Сірик, непрацюючу з маленького села на Київщині. Жінка розповіла, що фірму зареєструвала за гроші і жодних договорів на постачання запчастин не підписувала.

Вона й отримала єдиний вирок у цій історії - штраф за фіктивне підприємництво. Попри те, що прокурори отримали дозволи на обшуки фірм із ланцюжка та самого КБТЗ та вилучили печатки - далі вони не просунулися. І присвоєння бюджетних коштів на КБТЗ, з яких усе починалося, не дослідили.

У 2017 році історію цієї закупівлі розслідує Головна військова прокуратура. Прокурори взяли дозвіл на обшук самого "Укроборонпрому". Слідчі також розширили перелік фіктивних фірм-постачальників: крім "Промомаркетгруп" Сірик, "Оптимумспецдеталь" оформлювала закупівлю в "Наполі груп" та "Мідленд інвест". Прокуратура просунулась на одну ланку ближче до КБТЗ – знайшли і допитали власника "Оптимумспецдеталі", Володимира Волохача.

На допиті Волохач визнав, що у фірми були відсутні склади та транспорт, а зареєстрували компанію для заволодіння державними грошима. Слідство встановило, що компанії з цієї групи "постачали" деталі й на інші підприємства УОП. І домоглися в суду дозволу на вилучення у концерну документів щодо закупівель.

Однак ухвалу з дозволом на обшук Укроборонпрому вилучили із судового реєстру. Після цього жодних слідів подальшого розслідування у реєстрі немає, вироків учасникам схеми теж.