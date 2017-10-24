Нацбанк збереже облікову ставку на теперішньому рівні - експерти

Національний банк за підсумками засідання правління з питань монетарної політики цього тижня, 26 жовтня, збереже облікову ставку на рівні 12,5% річних, як і попередні три місяці поспіль, вважають опитані УНІАН експерти.

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Зокрема, такої думки дотримується фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, який не очікує підвищення ставки до кінця року. "Залишать на тому ж рівні. Я очікую, що до кінця року не підвищуватимуть. Це було б нелогічним: підвищити зараз, а після Нового року знижувати", - сказав експерт агентству УНІАН, порадивши дочекатися рішення НБУ.

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій зазначив, що вірогідність підвищення ставки як ніколи висока, враховуючи заяву НБУ про розгляд такої можливості і скупчення ліквідності на єдиному рахунку Держказначейства, яка може вилитися на ринок до кінця року. "НБУ потрібно буде мати ефективні інструменти зв'язування цієї ліквідності. Цього разу прогноз динаміки ставки більше нагадує ворожіння на кавовій гущі", - сказав він.

Разом з тим, експерт очікує, що регулятор залишить облікову ставку на колишньому рівні. "Мій прогноз - ставку залишать незмінною, оскільки НБУ не варто давати негативні сигнали ринку. Тим більше, що очікування щодо інфляції на наступні півроку – невисокі", - додав Паращій.

При цьому він вважає, що регулятору потрібно бути готовим посилити монетарну політику на короткий період часу до кінця року, застосовуючи інші механізми, ніж підвищення ставки. "Саме підвищення ставки навряд чи допоможе, якщо буде несуттєвим. Але НБУ може, наприклад, тимчасово відв'язати ставки по інструментах контролю ліквідності – депозитними сертифікатами, рефінансування - від ключової ставки", - припустив експерт.

Аналітик Dragon Capital Сергій Фурса також вважає, що Національний банк збереже облікову ставку на рівні 12,5% річних. "НБУ залишить ставку без змін", - сказав експерт. За його словами, також малоймовірно застосування інших механізмів посилення монетарної політики, враховуючи, що регулятор ефективно адсорбує ліквідність з ринку шляхом розміщення депозитних сертифікатів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні інфляція прискорилася до 16,4% у річному вираженні, при цьому показник зростання споживчих цін четвертий місяць поспіль перевищує траєкторію прогнозу НБУ, що загрожує цілі монетарної політики регулятора знизити інфляцію на кінець року до 8% плюс-мінус 2 п. п.

У вересні Національний банк прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 12,5% річних, як і попередні два місяці поспіль – у липні та серпні.

Наприкінці вересня в НБУ заявили, що рівень інфляції на кінець року може виявитися вищим поточного прогнозу регулятора в 9,1%, в зв'язку з чим буде перегляд прогнозу і можливо застосування більш жорсткої монетарної політики.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Згідно графіку проведення засідань правління НБУ з питань монетарної політики, наступне засідання відбудеться 26 жовтня. Крім рішення по обліковій ставці, на цьому засіданні очікується затвердження оновлених прогнозів щодо інфляції і зростання економіки.