Екс-власники намагаються через суди "оживити" понад 20 збанкрутілих банків - НБУ

В даний час суди розглядають 21 провадження про поновлення роботи збанкрутілих банків за бажанням їх екс-власників, в тому числі вже є 11 рішень на користь 10 фінансових установ.

Читайте такожГПУ: з двох збанкрутілих банків топ-менеджери і акціонери вкрали 4 мільярди

Про це повідомила прес-служба Національного банку України, коментуючи сьогоднішню постанову Верховного суду України про підтвердження законності рішень Національного банку про виведення з ринку неплатоспроможних банків "Капітал" та "Укрінбанк".

"Зараз на розгляді в судах першої інстанції 21 подібну справу. Станом на 24 жовтня суди прийняли 11 рішень, що набрали законної сили, щодо 10 банків. У цих рішеннях йдеться про відновлення діяльності або про скасування рішень про виведення з ринку таких банків, як "Фінансова ініціатива", "Союз", "Український інноваційний банк", "Велес", "Радикал банк", "ТК Кредит", "Східно-промисловий комерційний банк", "Київська Русь", "КСГ банк", "Хрещатик", - йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

Нацбанк підкреслює, що бачить у судових рішеннях про відновлення діяльності ліквідованих банків системні ризики для фінансової стабільності, оскільки повернення таких банків на ринок нівелює зусилля держави щодо оздоровлення банківської системи.

"Національний банк очікує якнайшвидшого проведення якісної реформи судової системи, яка значно підвищила б її ефективність", - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку щодо 95 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 8 - в 2017 році.

За інформацією Фонду гарантування вкладів, у його управлінні перебувають активи банків на 500 мільярдів гривень за балансовою вартістю, однак їх оціночна вартість становить загалом 100 мільярдів гривень з причини низької якості активів, представлених переважно з проблемними кредитами.

Система реалізації майна неплатоспроможних банків "Prozorro.Продажу" почала роботу в листопаді 2016 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) прийняла рішення про її обов'язкове використання з 1 січня 2017 року для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в розпорядженні фонду. ФГВФО до кінця року має намір виставити всі активи банків, які перебувають у його управлінні, на продаж через електронний майданчик.

Менеджмент системи електронних аукціонів "Prozorro.Продажу" планує в цьому році реалізувати майно неплатоспроможних банків, які знаходяться в розпорядженні Фонду гарантування вкладів, на 8 мільярдів гривень.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-серпні 2017 року отримав від управління активами ліквідованих банків 5,898 мільярда гривень.

Фонд анонсував старт продажу активів на "голландських" аукціонах, з пониженням ціни, в рамках системи "Prozorro.Продажу" з середини жовтня.

У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень.