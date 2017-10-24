Банки не повідомляють про ураження їх систем внаслідок кібератак - НБУ

Національний банк України не отримував повідомлень українських банків про поразку їх систем в результаті хакерських атак сьогодні, 24 жовтня.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи можливі атаки на ресурси деяких великих банків слідом за атакою на об'єкти інфраструктури, включаючи аеропорт "Одеса" і київський метрополітен.

"На поточний момент Національний банк України не отримував від банків повідомлень про поразку їх систем внаслідок кібератак", - йдеться в повідомленні НБУ.

При цьому регулятор зазначив, що інформаційні системи НБУ працюють у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, хакерської атаки зазнали інформаційні системи аеропорту "Одеса" та київського метрополітену.

За даними Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, об'єкти інфраструктури зазнали DDE-атаці, розповсюджує вірус-шифрувальник Locky, що запускає шкідливий код на комп'ютері користувача.

Раніше в Держспецзв'язку попереджали про загрозу кібератаки, схожою з вірусом Petya.A, з 13 по 17 жовтня 2017 року.

Також про підготовку нової масштабної хвилі кібератаку на державні структури і приватні компанії попереджала Служба безпеки України.

Наприкінці червня поточного року низка українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки, в результаті чого мали труднощі з обслуговуванням клієнтів.

За даними Нацполиции, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги в киберполицию про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері, і вимагає викуп.

Експерти допускали, що втрати економіки України внаслідок червневої атаки могли скласти близько 0,5% річного ВВП країни, однак згодом в НБУ спростували такі оцінки.