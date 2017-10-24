Долар та євро дорожчають: Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 25 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2666,9955 (24 жовтня – 2657,6754)

100 EUR – 3136,6534 (24 жовтня – 3120,1109)

10 RUR – 4,6314 (24 жовтня – 4,6244)

Читайте такожБоротьба з бідністю: Нацбанк пояснив, чому в рази піднялася зарплата керівництва

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,69/26,72 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 31,39/31,42 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,67 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 656 угод на суму 427,5 мільйона доларів.