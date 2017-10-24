Тернопільська ОДА підписала з ProZorro декларацію щодо продажу і оренди комунального майна через електронні аукціони

ТОДА підписала з ProZorro декларацію, згідно з якою продаж і оренда комунального майна на Тернопільщині буде здійснюватись через прозорі електронні аукціони.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, декларація передбачає співпрацю з електронною системою ProZorro.Продажі усіх міст та містечок Тернопільської області.

Підписання Декларації відбулося у присутності першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова.

«За останній рік система ProZorro.Продажі реалізувала державного майна більше ніж на 3 млрд грн. І це тільки початок. Крім того, за рахунок аукціонів та конкуренції між покупцями, державні активи продаються по ринковій вартості, і це – одна з основних переваг системи», – сказав Нефьодов.

Він зазначив, що наразі приєднатися до ProZorro.Продажі будь-яке місто, область або комунальне підприємство в Україні може за власним бажанням, а вже наступного року, так само як це було і з державними закупівлями, такі приєднання набудуть законодавчого статусу.

«Фактично ми розробили та запустили прозорий механізм, який допомагає продавати та здавати в оренду комунальне майно вигідно, швидко та прозоро, а гроші від таких угод йдуть до бюджетів громад. Ми вже продемонстрували успішні кейси, коли ціни на державні активи протягом аукціону зростають в рази», — зазначив керівник проектного офісу ProZorro.Продажі Олексій Соболев.

З боку місцевої влади у заході брали участь представники районних державних адміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного та районного значення, а також об’єднаних територіальних громад Тернопільської області.

Заступник голови - керівник апарату Тернопільської облдержадміністрації Ігор Вонс висловив переконання, що підписання декларації «розпочинає нову сторінку у низці реформ, що уже успішно впроваджуються в Тернопільській області».

«Перш за все це стосується реформ у сфері державних закупівель. Тому сьогодні саме Тернопільщина долучається до реалізації пілотного проекту ProZorro.Продажі, підписавши Декларацію приєднання до Меморандуму щодо співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної системи реалізації об’єктів державної власності, майна державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, та об’єктів малої приватизації», – сказав Вонс.

Згідно з рейтингом громадської ініціативи «Громадський контроль», область потрапила у трійку лідерів з використання системи ProZorro. Завдяки можливостям електронної системи значно спрощено доступ бізнесу до державних закупівель – на сьогодні понад 2,5 тис. представників місцевого бізнесу області взяли участь у більше, ніж 17 тис. тендерах, що відбулися у різних куточках України та підписали договорів на загальну суму 5,4 млрд гривень. Всього з початку запровадження системи ProZorro в області зекономлено понад 281 млн гривень бюджетних коштів.

«Відкриті та доступні для кожного бажаючого державні закупівлі – це вагомий крок у напрямку економічного зростання, створення сприятливого бізнес-клімату, ефективнішого використання бюджетних коштів та боротьби з корупцією», – підкреслив Вонс.

Окрім міських та обласних рад за рік пілотної роботи до проекту ProZorro.Продажі вже приєдналися державні підприємства та комунальні компанії. В систему постійно додаються нові продавці і об’єкти.

«Наприклад, один з наших лідерів Укренерго – продає металобрухт. Другий наш лідер – Укрпошта – зараз корпоратизувалася і може здавати своє майно в оренду, як сама того забажає. Вирішивши виставляти свою оренду через нас, Укрпошта вже показує шалені результати. Наприклад в Івано-Франківську за площі які до цього часу здавалися за 3 тис. грн. на місяць, на аукціоніProZorro.Продажі запропонували 30 тис. грн. на місяць. Тобто ціна зросла вдесятеро», – зауважив Соболев.

Проект ProZorro.Продажі реалізується за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – першого в Україні та Молдові регіонального фонду прямих інвестицій з капіталом $150 млн, заснованого за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та громадської організації Transparency International Україна – українського відділення всесвітньо відомої антикорупційної організації Transparency International, заснованого за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та громадської організації Transparency International Україна – українського відділення всесвітньо відомої антикорупційної організації Transparency International, заснованої 1993 року в Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном.