Україна піднялася на 76 місце в рейтингу Світового Банку Doing Business

Україна поліпшила свої позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового Банку Doing Business на 4 позиції і піднялася на 76-е місце. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму мікроблогу Twitter.

«Україна піднялася ще на чотири позиції в щорічному рейтингу Doing Business. Тепер ми 76-і серед 190 країн», - написав очільник держави.

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Як повідомляв УНІАН, офіційний рейтинг легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business 2018 буде опубліковано 31 жовтня.

Мінекономрозвитку прогнозувало, що Україна може піднятися в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business 2018 на 10 позицій - до 70-го місця, що потенційно може приносити додатково 1 млрд дол. інвестицій в країну щорічно.

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У 2016 році Україна піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business - до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес України показала у спрощенні відкриття бізнесу (20-е місце зі 190-го), найменший - у сфері боротьби з корупцією (140-е місце із 190-го).

Довідка УНІАН. У рейтингу буде враховано кроки щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні, зроблені до «дати відсікання» - 20 травня. Заходи, вжиті після цієї дати, враховуватимуться в рейтингу наступного року.