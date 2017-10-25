НБУ підвищив вимоги до аудиторів великих банків

Національний банк України підвищив вимоги до аудиторів, які залучаються для проведення річного аудиту великих банків, до яких відносяться банки з державною часткою і банки, розмір загальних активів яких становить не менше 0,5% загальних активів банківської системи країни.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №105, станом на 1 жовтня в Україні було 24 банки, які підпадають під це визначення. Тепер щодо цих банків НБУ вимагає укладення договору на проведення обов'язкового щорічного аудиту з аудиторською фірмою, що має у своєму складі не менш як 5 штатних аудиторів з банківським сертифікатом і не менше 5 штатних працівників із сертифікатом (свідоцтвом), що підтверджує кваліфікацію у сфері Міжнародних стандартів фінансової звітності.

При цьому НБУ зазначив, що стосовно інших банків ця норма не застосовується.

Також повідомляється, що дані зміни погоджені з Аудиторською палатою України.

Довідка УНІАН. Національний банк України в межах чинного законодавства веде реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. Раніше в цьому реєстрі були 22 аудиторські компанії.

У вересні НБУ продовжив на п'ять років строк дії свідоцтв про внесення до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, 14 аудиторським фірмам. У цьому переліку компанії "Аваль", "Актив-Аудит", "Бейкер Тіллі Україна", "Грантьє", "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", "Кадастр-Аудит", "КиевАудит", "КПМГ Аудит", "ПКФ Аудит-Фінанси", "Рада ЛТД", "РСМ України", "Каупервуд", "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані", "Респект".