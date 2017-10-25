Вкладникам "Діамантбанку" продовжили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 25 жовтня продовжив здійснювати виплати вкладникам неплатоспроможного "Діамантбанку" за загальним реєстром, повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, кошти буде відшкодовано вкладникам, за рахунками яких відбулося завершення карткового технологічного циклу і за яким уповноваженою особою Фонду гарантування були зняті обмеження.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію до "Діамантбанку" (м. Київ) 25 квітня поточного року на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

За результатами конкурсу Фонд гарантування визначив "ТАСкомбанк" приймаючим банком для неплатоспроможного "Діамантбанку".

"Діамантбанк" працював на ринку України з 1993 року і станом на початок року посідав 24-е місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків країни.