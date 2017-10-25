Гройсман закликав міністрів або усунути тиск на бізнес, або звільнитися

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав членів Кабінету міністрів або усунути тиск на бізнес в підконтрольних відомствах, або "розписатися у своїй некомпетентності" та піти з посад. Про це голова уряду заявив на засіданні уряду в середу.

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"У кожного з вас є свої підконтрольні структури. Держгеокадастр, Укртрансінспекція, є нарікання на Інспекцію з питань праці, екологічні інспекції, Архбудінспекцію. Так справи йти далі не можуть. Або ви можете мінімізувати процедури, або розпишіться у власній нездатності та йдіть з посад. Я підкреслюю, що миритися з цим не збираюся", - сказав Гройсман.

Прем'єр повідомив, що сьогодні уряд прийме рішення про звільнення виконуючого обов'язки голови Держгеокадастра (Олега Цвяха - УНІАН), але це буде лише першим кроком у боротьбі за захист бізнесу.

"Звільняйте, наводьте порядок, вводьте електронні послуги. Це ваша щоденна робота", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман закликав ввести відповідальність представників силових структур за неправомірні обшуки у бізнесу.

9 жовтня Гройсман доручив створити робочу групу, яка протягом найближчих 2-3 тижнів розробить законопроект з притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронців, що чинять надмірний тиск на працюючий в Україні бізнес.

24 жовтня Гройсман заявив про відсторонення виконуючого обов'язки голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха від посади у зв'язку з інформацією про наявність так званих "смотрящіх" з земельних питань, а також про початок розслідування Генеральною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро.