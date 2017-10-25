Останнє попередження: Гройсман закликав голів Нацбанку та АМКУ відвідувати засідання Кабміну

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав керівництво Національного банку та Антимонопольного комітету брати участь у кожному засіданні уряду. Про це прем'єр заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

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"Керівники Нацбанку та АМКУ, останнє попередження - приймайте участь в засіданнях уряду", - сказав Гройсман.

Прем'єр додав, що якщо, всупереч запрошеннями, керівництво відомств й надалі не з'являтиметься на засіданнях уряду, Кабмін доручить Національній поліції застосувати "примусовий привід". Ці слова Гройсмана викликали сміх у присутніх на засіданні.

Довідка УНІАН. В засіданнях уряду під керівництвом Володимира Гройсмана, крім представників міністерств, на постійній основі беруть участь представники Фонду державного майна, Національного комітету розвитку промисловості, часто - Державної фіскальної служби та Національного агентства з питань державної служби.