161 українська компанія потрапила до санкційних списків США, ЄС, Британії, Японії та Австралії
Українські філії російських банків, компанії з оточення Януковича та підприємства на окупованих територіях потрапили до "чорних списків".
Серед міжнародних санкційних списків було знайдено 434 публікації, що стосуються 161 української компанії. Про це повідомила компанія YouControl, передає Економічна правда.
Українські компанії потрапили до таких міжнародних санкційних списків:
- 1.Санкційний список Міністерства фінансів США
- 2. Санкційний список Європейського союзу
- 3. Зведений санкційний список Австралії
- 4. Консолідований список осіб/організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії
- 5. Санкційний список Японії проти РФ у зв’язку з подіями в Україні
В "чорний список" потрапили:
Українські філії російських банків.
А саме – Сбербанк, Промінвестбанк, ВТБ Банк у санкційних списках США та Японії.
Зокрема, Сбербанку забороняються такі транзакції з боку фізичних та юридичних осіб США або на території США: проведення операцій, надання фінансування чи інші комерційні операції з новими борговими зобов'язаннями цих осіб з терміном платежу від 30 днів.
Юридичні особи, що належать політичному оточенню Віктора Януковича.
А саме - Компанії Курченка, Ставицького та Медведчука – у санкційному списку Міністерства США. Всі активи організацій та фізосіб в межах США заблоковані, а юридичним і фізичним особам з США заборонено вести з ними будь-які справи.
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Компанії з орбіти Олександра Януковича, фірма, що оперує майном Дмитра Табачника в Криму, фірми Сергія Курченка, фірми Олега Царьова, що закликав до підтримки Новоросії, компанії голови проросійської політичної організації "Український вибір" Віктора Медведчука, компанії Андрія Клюєва, екс-голови президентської адміністрації Януковича, фірми екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова та компанії Едуарда Ставицького, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості. Цим особам заборонено в’їжджати на територію Австралії, вони також і під санкціями з боку США.
Юридичні особи, що належать фігурантам списку "Миротворець".
Ватажки збройних формувань "ЛНР/ДНР", серед них: Олександр Захарченко самопроголошений голова тимчасово окупованих "ДНР", Павло Губарєв, що відповідає за вербування для збройних сил та проголосив себе "народним губернатором" "ДНР", Юрій Іванкін, так званий екс-міністр внутрішніх справ "ЛНР", Володимир Константинов, голова так званої Державної Ради Криму та інші. Вони попадають під дію обмежувальних заходів Великобританії, через те, що дестабілізують ситуацію в Україні. Також їм заборонено в’їзд до ЄС.
Державні підприємства, що знаходяться на окупованих територіях і експлуатуються окупаційним режимом.
Це ДП "Завод шампанських вин", ДП "Керченський морський торгівельний порт", Державний концерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра"", Кримське республіканське підприємство "Азовський Лікерогорілчаний завод", Санаторій "Нижня Оренда" управління справами апарату Верховної Ради України, та інші.
У зв’язку з тим, що власність підприємства була передана всупереч українському законодавству, вид обмежувального заходу передбачає: блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.
Експерти радять перевірити своїх контрагентів та разі виявлення їх у санкційних списках негайно припинити з ними співпрацю, щоб не потрапити під гарячу руку правоохоронців через необачну співпрацю з "токсичними" компаніями.