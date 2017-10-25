Суд відібрав у "Ощадбанку" заставні активи "Дельта Банку" майже на півмільярда гривень

Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним договір від 25 лютого 2015 року про передачу активів «Дельта Банку», який в даний час ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у заставу державного «Ощадбанку», на суму 459 млн грн.

Як повідомляється на сайті фонду, суд вирішив, що договір суперечив обмеженням в роботі «Дельта Банку» у зв'язку з його проблемним статусом і визнав цей договір недійсним.

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При цьому фонд зазначив, що «Дельта Банком» і «Ощадбанком» укладено ще ряд договорів забезпечення, які є нікчемними відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

«Зазначена постанова Київського апеляційного господарського суду має велике значення для розгляду спорів, що виникли між «Дельта Банком» та «Ощадбанком» щодо повернення активів цього неплатоспроможного банку на загальну суму понад 2,1 млрд грн», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація, а з 8 жовтня 2015 року Фонд гарантування приступив до ліквідації фінустанови.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.