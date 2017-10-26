Ліквідацію "Радикал Банку" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив продовжити термін ліквідації «Радикал Банку» на 1 рік - до 9 листопада 2018 року включно. Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Анни Савельєвої.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування в липні 2015 року ввів тимчасову адміністрацію в «Радикал Банк». З 10 листопада 2015 року в банку проводиться процедура ліквідації.

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«Радикал Банк» працював на ринку України з 2010 року. Його ключовим власником був громадянин України, віце-президент концерну «Укрросметал» Олександр Шпак, якому належав 71% акцій банку через «Промислову інноваційну компанію».