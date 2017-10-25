Нацбанк продовжує опускати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2677,0046 (25 жовтня – 2666,9955)

100 EUR – 3154,8499 (25 жовтня – 3136,6534)

10 RUR – 4,6464 (25 жовтня – 4,6314)

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,77/26,79 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,58/31,60 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,77 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 568 угод на суму 384,04 мільйона доларів.