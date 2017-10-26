Євробачення-2017: аудитори не знайшли системних порушень і розкрадань

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ), що відповідала за організацію і проведення Євробачення-2017, не вдавалася до системних порушень і зловживань, які б свідчили про розкрадання державних коштів. Про це заявила на брифінгу у середу голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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"Державною аудиторською службою при проведенні контрольного заходу не було знайдено якихось системних порушень законодавства або зловживань, які б свідчили про розкрадання державних коштів при проведенні пісенного конкурсу", - сказала Гаврилова.

На думку голови Держаудитслужби виявлені порушення стосуються незначних питань вартості послуг з прибирання, розвантаження технічного обладнання та надання автомобільних послуг.

"Це порушення, які завжди можуть бути", - підкреслила вона.

Гаврилова спростувала інформацію про нібито виявлення інших порушень на загальну суму 468,7 мільйона гривень. На її думку мова йде не про порушення законодавства, а неправильне трактування бухгалтерського обліку.

"Це є порушення ведення бухгалтерського обліку. Наприклад, невідображення в обліку кредиторської заборгованості - як неоформлення права власності на відеоматеріали. Також були проведені господарські операції по процедурах закупівлі - 85 процедур - з окремими недотриманнями норм щодо оформлення і проведення закупівель... Сьогодні, на жаль, у ЗМІ мусується тема, що це є збитки, розкрадання, зловживання. Ні, це порушення ведення обліку і порушення законодавства закупівель щодо оформлення і проведення процедур", - підкреслила вона.

Вона поінформувала, що матеріали ревізії передані до правоохоронних органів і до Кабміну.

"4 жовтня ми передали матеріали до Національної поліції України. Відповідно, про результати ревізії поінформовано Кабінет міністрів України, особисто Прем'єр-міністра, тому що ревізія проводилась за його підтримки, і він був ініціатором саме об'єктивного, неупередженого контролю за використанням цих коштів", - зазначила Гаврилова.

Голова Держаудитслужби підкреслила також, що аудитори при проведенні ревізії об'єктивно і неупереджено робили свою роботу.

"Для нас як для громадян пісенний конкурс був наша національна гордість, ми пишалися тим, як він був красиво і якісно проведений. І була незрозумілою реакція посадових осіб НСТУ, які зчинили трохи галасу щодо результатів нашої роботи", - сказала вона.