НБУ очікує черговий транш МВФ у першому кварталі 2018 року

Національний банк України очікує черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF у першому кварталі 2018 року.

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Як йдеться в матеріалах НБУ, отримання траншу дозволить наростити міжнародні резерви України до 22,2 мільярда доларів.

Раніше в уряді прогнозували отримання чергового траншу кредиту МВФ до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Чергова місія МВФ очікувалася в Києві у другій половині вересня.

За інформацією МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу кредиту Україна має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.