Нацбанк очікує місію МВФ у листопаді

Національний банк очікує на прибуття чергової місії Міжнародного валютного фонду до України в листопаді, повідомив виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій на брифінгу.

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"Ми очікуємо місію в листопаді місяці", - сказав Смолій.

За його словами, це пов'язано з аналізом державного бюджету України на 2018 рік.

"Можна очікувати після розгляду бюджету в парламенті – після першого читання - частина технічної місії буде присутній в Україні", - додав Смолій.

Також в НБУ повідомили, надходження чергового траншу кредиту МВФ за програмою розширеного фінансування EFF на 2 млрд дол. очікується в першому кварталі 2018 року, в той час як раніше Нацбанк прогнозував отримання цього траншу до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Чергова місія МВФ очікувалася в Києві у другій половині вересня.

За інформацією МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу кредиту Україна має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Крім того, в рамках рішень Кабінету міністрів за програмою з МВФ, ціна на газ для населення повинна переглядатися двічі на рік згідно імпортного паритету, однак в уряді заявили про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону.

Верховна Рада 22 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований в парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік. За результатами аналізу законопроекту Бюджетний комітет Ради запропонував депутатам прийняти його в першому читанні з низкою поправок, проте поки законопроект у сесійній залі не розглядався.