Нацбанк не збирається забороняти російський рубль в Україні

Національний банк України не планує повністю забороняти обіг готівкового російського рубля на території України, повідомив заступник голови НБУ Олег Чурий на брифінгу.

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Він нагадав, що НБУ заборонив банкам приймати нові купюри номіналом 200 російських рублів у зв'язку з зображенням на них символіки окупованого Криму.

"У нас немає планів для подальшої заборони обігу готівкових російських рублів на території України", - сказав Чурий.

Відповідаючи на питання, чи обґрунтовано обіг рубля на території України економічно, Чурий зазначив, що обіг тієї чи іншої валюти обумовлено попитом і пропозицією на ринку.

"Якщо зараз є попит, зокрема, на російські рублі, то ми не збираємося забороняти банкам оперувати і заробляти на цьому гроші", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 13 жовтня заборонив українським банкам проводити операції з банкнотами і монетами Російської Федерації з зображенням об'єктів, розташованих на окупованій території України.

Рішення НБУ стало відповіддю на заяву центробанку РФ від 12 жовтня про введення в обіг нових банкнот номіналом 200 рублів із зображеними на них символами окупованого Севастополя: Пам'ятника затопленим кораблям і виду на Херсонес Таврійський.

У березні 2014 року в результаті невизнаного світовим співтовариством "референдуму" в Автономній Республіці Крим Україна втратила півострів, оскільки Кремль включив його до складу Російської Федерації.

З 7 серпня 2014 року Національний банк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою.