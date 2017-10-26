Нацбанк не збирається забороняти російський рубль в Україні
Раніше НБУ заборонив банкам приймати російські рублі із зображенням окупованого РФ Криму.
Національний банк України не планує повністю забороняти обіг готівкового російського рубля на території України, повідомив заступник голови НБУ Олег Чурий на брифінгу.
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Він нагадав, що НБУ заборонив банкам приймати нові купюри номіналом 200 російських рублів у зв'язку з зображенням на них символіки окупованого Криму.
"У нас немає планів для подальшої заборони обігу готівкових російських рублів на території України", - сказав Чурий.
Відповідаючи на питання, чи обґрунтовано обіг рубля на території України економічно, Чурий зазначив, що обіг тієї чи іншої валюти обумовлено попитом і пропозицією на ринку.
"Якщо зараз є попит, зокрема, на російські рублі, то ми не збираємося забороняти банкам оперувати і заробляти на цьому гроші", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк 13 жовтня заборонив українським банкам проводити операції з банкнотами і монетами Російської Федерації з зображенням об'єктів, розташованих на окупованій території України.
Рішення НБУ стало відповіддю на заяву центробанку РФ від 12 жовтня про введення в обіг нових банкнот номіналом 200 рублів із зображеними на них символами окупованого Севастополя: Пам'ятника затопленим кораблям і виду на Херсонес Таврійський.
У березні 2014 року в результаті невизнаного світовим співтовариством "референдуму" в Автономній Республіці Крим Україна втратила півострів, оскільки Кремль включив його до складу Російської Федерації.
З 7 серпня 2014 року Національний банк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою.