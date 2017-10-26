НБУ підвищив прогноз зростання економіки та інфляції цього року

Національний банк підвищив прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,2% з 1,6%, прогнозованих раніше, а також щодо інфляції на кінець року - до 12,2% з 9,1%, прогнозованих раніше.

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Як йдеться в матеріалах НБУ, прогноз зростання ВВП наступного року залишається незмінним – на рівні 3,2%, тоді як прогноз по інфляції підвищено до 7,3% з 6%, прогнозованих раніше.

За оцінками регулятора, в 2019 році зростання ВВП становитиме 3,5% при інфляції 5%.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році на 2% при споживчої інфляції на кінець року в розмірі 10%.

Раніше, 3 жовтня, Всесвітній банк також зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2% при інфляції 10%.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки поточного року на 1,8% при інфляції 12,9%.

ВВП України у другому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

Інфляція в Україні у вересні становила 2% до попереднього місяця і 16,4% - в річному вираженні.