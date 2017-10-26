Законопроект про створення Служби фінрозслідувань розглянуть завтра - Данилюк

Національна рада реформ на засіданні в п'ятницю, 27 жовтня, розгляне законопроект про створення Служби фінансових розслідувань. Про це в ході прес-конференції повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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Він нагадав, що міністерство розробило законопроект, який був схвалений урядом.

"Була ініціатива написати новий законопроект, завтра його пропонується розглянути на Нацраді реформ", - сказав Данилюк.

Він зазначив, що його турбує, що ані він, ані інші члени уряду не бачили цей законопроект, і це створює певні ризики. Тим не менш, міністр підкреслив, що в разі необхідності готовий на Нацраді з реформ провести презентацію свого варіанту законопроекту.

Данилюк підкреслив, що будь-який законопроект, який буде прийнятий, повинен створювати повноцінний компактний правоохоронний орган, чисельністю не більше 3,5 тисячі осіб, з повноваженнями проведення оперативно-розшукової діяльності, функції якого будуть дублюватися з іншими правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко доручив голові Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніні Южаниной підготувати законопроект про Службу фінансових розслідувань. Він мав бути прийнятий до кінця 2017 року, а запустити службу планується з другого кварталу 2018 року, одночасно скасувавши право інших силовиків перевіряти бізнес.

Аналогічний законопроект був підготовлений урядом ще навесні, але не був схвалений Національною радою реформ.