Данилюк відсторонив керівництво ДФС Києва на час розслідування з фіктивного ПДВ

Міністр фінансів Олександр Данилюк доручив виконуючому обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану відсторонити від виконання обов'язків керівництво Київського управління ДФС на час проведення розслідування про збільшення в системі фіктивного ПДВ.

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Про це в ході прес-конференції заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

За його словами дві третини фіктивного ПДВ проходить через Київ.

"Дві третини фіктивного ПДВ проходить через Київ, а як ви знаєте, схеми робляться не за ніч. Це великий бізнес, всі всіх знають", - сказав Данилюк.

Данилюк також доручив Продану розробити механізм проведення ротації керівників регіональних ДФС щоб зруйнувати корупційні схеми на місцях.

Він також повідомив, що будуть розроблятися додаткові критерії для автоматичної системи блокування накладних, щоб не допустити фіктивний ПДВ в систему відшкодування.

Як повідомляв УНІАН, система автоматичного блокування ризикових податкових накладних, що почала роботу 1 липня 2017 року, за місяць своєї роботи заощадила 1,5 мільярди гривень бюджетних коштів. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, уряд завдяки впровадження автоматичної системи відшкодування податку на додану вартість повністю подолав корупцію в цій сфері.

Тим не менш, Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики зареєстрував в парламенті законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Депутати вважають, що система чинить тиск на реальний бізнес і видає відсоток помилок при зупинці накладних.