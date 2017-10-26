Гройсман обіцяє уповільнення інфляції в Україні в 2018 році

Інфляція в Україні в 2018 році сповільниться, а доходи громадян будуть більш стабільними, сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в коментарі одному з українських телеканалів.

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"Наступного року буде уповільнення інфляції, що є природним процесом. Ціни будуть стабільнішими і доходи людей будуть стабільнішими", - сказав Гройсман.

При цьому прем'єр зазначив, що зростання цін поточного року обумовлене поліпшенням споживчих настроїв і збільшенням інвестицій на тлі відновлення економіки.

За словами Гройсмана, уряду необхідно забезпечити збільшення темпів зростання економіки, зокрема, шляхом усунення тиску на бізнес з боку державних органів, введення відповідальності чиновників за неправомірні перевірки, а також через створення єдиної Служби фінансових розслідувань, яка повинна прийти на зміну всім силовим органам економічного блоку.

Як повідомляв УНІАН, уряд і Національний банк прогнозують інфляцію в Україні у 2017 році на рівні 12,2%, тоді як на початку року урядовий прогноз становив 10%, а прогноз Нацбанку - 9,1%.

Національний банк в 2018 році очікує зниження споживчої інфляції в Україні до цільового рівня.