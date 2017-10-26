Голова Мінфіну не втрачає надії на отримання Україною траншу МВФ цього року

Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що Україна може поточного року отримати транш кредиту від Міжнародного валютного фонду за умови прийняття парламентом необхідних законопроектів. Про це він повідомив журналістам у ході брифінгу.

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Данилюк зазначив, що Національний банк консервативніший у своїх прогнозах і вважає, що наша країна отримає транш на початку наступного року.

"Якщо це початок року, це не проблема, але ключові закони мають бути прийняті цього року. Це розуміють всі, але я вважаю, що це може бути цього року. Все залежить від того, коли будуть прийняті закони", - сказав міністр.

За його словами, необхідно прийняти закон про антикорупційне суді і закон про приватизацію.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України очікує черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF у першому кварталі 2018 року, тоді як раніше прогнозував отримання цього траншу до кінця поточного року.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Чергова місія МВФ очікувалася в Києві у другій половині вересня.

За інформацією МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу кредиту Україна має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Закон про пенсійну реформу в Україні Верховна Рада прийняла 3 жовтня.

Крім того, в рамках рішень українського уряду за програмою з МВФ, ціна на газ для населення мала переглядатися двічі на рік – до 1 липня та до 1 жовтня - згідно імпортного паритету (вартості газу на німецькому газовому хабі NCG).

За результатами розрахунків у Міненерговугілля заявили про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону, після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін не планує підвищувати ціни на газ.