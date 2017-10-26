Нацбанк знизив прогноз рівня міжнародних резервів на кінець року

Національний банк знизив прогноз очікуваного рівня міжнародних резервів України на кінець 2017 року до 18,6 мільярда доларів з 20 мільярдів доларів, прогнозованих раніше.

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Новий прогноз рівня резервів на кінець року практично відповідає поточному рівню резервів НБУ, які на 1 жовтня 2017 року становили 18,638 мільярда доларів.

Як йдеться в матеріалах НБУ, в 2018 році очікується зростання міжнародних резервів до 22,2 мільярда доларів, у 2019 році міжнародні резерви скоротяться до 21,2 мільярда доларів.

Профіцит платіжного балансу України, за прогнозами регулятора, складе 2,2 мільярда доларів до 2017 і 2018 роках, а в 2019 році скоротиться до 0,6 мільярда доларів.

Також в НБУ повідомили, що надходження чергового траншу кредиту МВФ за програмою розширеного фінансування EFF на 2 мільярди доларів очікується в першому кварталі 2018 року, тоді як раніше Нацбанк прогнозував отримання цього траншу до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк підвищив прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,2% з 1,6%, прогнозованих раніше, а також щодо інфляції на кінець року - до 12,2% з 9,1%, прогнозованих раніше.

Міжнародні резерви України на 1 жовтня 2017 року склали 18,638 мільярда доларів, що на 20% вище показника на початок року, і є максимальним показником з початку 2014 року.

Платіжний баланс України в січні-серпні 2017 року зведений з профіцитом на рівні 1,282 мільярда доларів, при цьому дефіцит рахунку поточних операцій склав 2,083 мільярда доларів.