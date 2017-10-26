Несподіване рішення: НБУ вирішив підвищити облікову ставку до 13,5% річних

Національний банк України з 27 жовтня підвищує облікову ставку на 1 п.п. до 13,5% річних з рівня 12,5% річних, на якому регулятор зберігав ставку три місяці поспіль – у липні, серпні і вересні.

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Як йдеться в матеріалах Нацбанку, споживча інфляція у вересні 2017 року прискорилася до 16,4% в річному вираженні і перевищила траєкторію прогнозу НБУ.

При цьому Нацбанк зазначив, що після тривалої тенденції до покращення інфляційних очікувань в останні місяці вони погіршилися.

"Надалі інфляція буде уповільнюватися і знову наблизиться до цільових значень. Однак цей процес буде тривалішим, ніж прогнозувалося раніше", - зазначив регулятор.

Рішення НБУ стало несподіванкою для ринку, оскільки напередодні експерти прогнозували, що НБУ не стане підвищувати ставку до кінця року, щоб не давати негативні сигнали ринку.

Також Національний банк підвищив прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,2% з 1,6%, прогнозованих раніше, і по інфляції на кінець року - до 12,2% з 9,1%, прогнозованих раніше.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні 2017 року інфляція прискорилася до 16,4% у річному вираженні, при цьому показник зростання споживчих цін четвертий місяць поспіль перевищує траєкторію прогнозу НБУ, що загрожує цілі монетарної політики регулятора знизити інфляцію на кінець року до 8% плюс-мінус 2 п. п.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.